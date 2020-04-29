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29 апреля • обновлено в 20:55
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В США от коронавируса погибло больше людей, чем за 20 лет войны во Вьетнаме

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В США 29 апреля количество летальных случаев коронавируса COVID-19 превысило 60 тысяч.

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Так, по данным worldometers.info на 20:00 среды (по Киеву) в Соединенных Штатах выявлено 1 048 834 случаев коронавируса, 60 495 человек погибли. Вылечились 144 352 инфицированных.

COVID-19 в Нью-Йорке

COVID-19 в Нью-Йорке

Коллаж

От коронавируса в Америке уже умерло больше людей, чем за 20 лет войны во Вьетнаме, где армия США потеряла около 58 тысяч человек, включая убитых, погибших в плену и пропавших без вести.

Погибло больше, чем за 20 лет войны во Вьетнаме: статистика жертв пандемии в США

Эпицентром COVID-19 в Штатах остается Нью-Йорк, где погибли 23 474 человек, а заразились – 305 086.

Один из ведущих врачей-консультантов Белого дома предупредил, что вспышка коронавируса в стране еще далека от окончания.

Количество новых случаев коронавируса в США в день

Количество новых случаев коронавируса в США в день

worldometers.info

Динамика увеличения случаев COVID-19

Динамика увеличения случаев COVID-19

worldometers.info

По его словам, США могут "пережить плохую осень", если исследователям не удастся найти эффективное лечение. Также доктор заявил, что вирус не исчезнет летом и неизбежно вернется на вторую волну.

Количество погибших в США в день

Количество погибших в США в день

worldometers.info

Общее количество жертв коронавируса

Общее количество жертв коронавируса

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, в США врач из Нью-Йорка Лора Брин, которая боролась с пандемией COVID-19, покончила жизнь самоубийством.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
инфекция вирус болезнь смерть
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