В США опасаются двойной волны COVID-19 из-за новогодних праздников

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил о возможном росте случаев коронавируса, который наложится на уже имеющееся возрастание.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нью-Йорке, пишет "Голос Америки". Это может произойти из-за несоблюдения карантина.

Такая ситуация может сложиться, если граждане не будут прислушиваться к рекомендациям соответствующих органов по охране здоровья, уточнил он.

"...тогда к середине января мы можем оказаться в ситуации, когда дела очень ухудшатся. Не только в штате Нью-Йорк, но в любом штате или в городе, имеющим похожие проблемы", – подчеркнул Фаучи.

Заявление врач сделал на фоне того, что миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в последнее время в США возросло. Однако эксперты опасаются, что скорость распространения болезни удвоится, если люди будут собираться большими компаниями на Рождество и Хануку.

США оказались лидером по заболеваемости коронавирусом 8 декабря: здесь за сутки зафиксировали 198 тыс. новых случаев из общего количества 527 671 больной, в России – 28 тыс., в Индии – 27 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в США за последнюю неделю от коронавируса умерло 15 658 человек, что делает его самым смертоносным в пандемии COVID-19 с апреля.

В среднем смертность по стране по состоянию на 8 декабря составила 2,2 тыс. смертей в день (в апреле максимальное значение было чуть более 2 тыс.).

С конца октября госпитализации с COVID-19 в США постоянно устанавливают ежедневные максимумы.

Наиболее пострадавшим штатом эксперты назвали Род-Айленд: там в последнее время фиксировали в среднем 110 случаев на 100 тыс. человек в неделю.