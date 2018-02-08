В США официально подтвердили проникновение российских хакеров в избирательную систему

В отделе киберзащиты Министерства внутренней безопасности США подтвердили, что российские хакеры накануне президентских выборов 2016 года успешно получили доступ к спискам избирателей в ряде американских штатов.

Данное заявление в интервью телеканалу NBC News сделала руководитель отдела Джанет Манфра.

"Я не могу обсуждать секретную информацию публично..., но мы видели, как целями российских хакеров стал 21 штат, и исключительно в небольшое количество из них действительно успешно проникли", - сказала она.

При этом Манфра уточнила, что речь идет именно о российских правительственных структурах, а не просто о российских хакерах.

"Да, в этом нет сомнений", - подчеркнула чиновник.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в США выявили организованную украинцем кибергруппировку.