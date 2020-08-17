В США одобрили новый тест на COVID-19: нужна только слюна

Американские власти одобрили применение нового теста, способного определить заражение коронавирусом по образцу слюны.

Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Тест был разработан в Йельском университете и получил название SalivaDirect.

По словам помощника министра здравоохранения и социальных служб Бретта Джируара, это еще одно "новаторское решение", способное уменьшить потребность США в ограниченных ресурсах для проведения подобных тестов.

Чтобы применить SalivaDirect, не нужно брать мазок из носоглотки, а образец слюны достаточно поместить в любую стерильную емкость. Узнать результат можно будет во многих лабораториях, расположенных на территории Штатов. К тому же при таком способе тестирования "потенциально снижается риск" заражения коронавирусом специалистов, уверены в ведомстве.

По словам ученых, создавших SalivaDirect, стоимость его применения в США составит не более 10 долларов, а это дешевле многих аналогов, которые сейчас есть в стране.

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