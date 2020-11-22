В США одобрили экспериментальный препарат от COVID-19, которым лечили Трампа

В США одобрили использование препарата из смеси антител к коронавирусу (COVID-19), разработанного компанией Regeneron. Его использовали для лечения президента Дональда Трампа.

Об этом сообщили на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) . Отмечается, что использовать REGN-COV2 разрешено взрослым и детям старше 12 лет, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме и есть риск ухудшения состояния до тяжелого.

Использование препарата запрещено для госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

Препарат содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу (созданных в лаборатории белках, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами).

Ранее "коктейль антител" от Regeneron получал президент США Дональд Трамп, когда болел коронавирусной инфекцией. По его словам, препарат оказался настолько эффективным, что он почувствовал улучшение сразу после введения инъекции. После этого Трамп пообещал сделать доступным всем американцам "лечение, как у президента".

Отметим, в США выявлено уже более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 255 тысяч заболевших COVID-19 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США разрешили применять антивирусный препарат "Ремдесивир" (торговое название Veklury) для лечения больных с коронавирусной инфекцией (COVID-19).