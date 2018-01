В США объявили о ракетном ударе во время трансляции футбольного матча. Видеофакт

В американском штате Гавайи во время трансляции футбольного матча на экранах телевизоров появилось сообщение о ракетной атаке.

Соответствующее видео напуганные люди опубликовали в Twitter.

"Зафиксирована угроза ракетного удара по Гавайях. Удар может произойти в ближайшие минуты. Это не учения. Немедленно ищите укрытие в любом здании. Мы сообщим, когда опасность минует", – огласили власти.

В течение 30 минут на телеканалах появилось опровержение информации об угрозе, сообщение назвали ошибочным.

Несмотря на это, по социальным сетям уже пошла волна паники.

Holy hell this is terrifying.

This is the exact moment the Hawaii Emergency Alert System for the Ballistic Missile alert interrupted Hawaiian TV. #Hawaii #BallisticMissle #EAS pic.twitter.com/gzLCBgqHVG