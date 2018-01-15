В США объявили о ракетном ударе во время трансляции футбольного матча. Видеофакт

В американском штате Гавайи во время трансляции футбольного матча на экранах телевизоров появилось сообщение о ракетной атаке.
Соответствующее видео напуганные люди опубликовали в Twitter.
"Зафиксирована угроза ракетного удара по Гавайях. Удар может произойти в ближайшие минуты. Это не учения. Немедленно ищите укрытие в любом здании. Мы сообщим, когда опасность минует", – огласили власти.
В течение 30 минут на телеканалах появилось опровержение информации об угрозе, сообщение назвали ошибочным.
Несмотря на это, по социальным сетям уже пошла волна паники.
Holy hell this is terrifying.— Chris Strider (@stridinstrider) 13 січня 2018 р.
This is the exact moment the Hawaii Emergency Alert System for the Ballistic Missile alert interrupted Hawaiian TV. #Hawaii #BallisticMissle #EAS pic.twitter.com/gzLCBgqHVG
Как выяснилось позже, инцидент произошел из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями, заявили в Федеральной комиссии связи США, пишет BBC.
"Правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения", - заявил главы комиссии Аджит Пай.
Случай он назвал "неприемлемым", особенно в том контексте, что после ложного сообщения его опровержение появилось лишь через 38 минут.
"Ложные тревоги подрывают уверенность общества в системах оповещения и, таким образом, снижают их эффективность в случае реальной угрозы", - добавил Пай.
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