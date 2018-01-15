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В США объявили о ракетном ударе во время трансляции футбольного матча. Видеофакт

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В американском штате Гавайи во время трансляции футбольного матча на экранах телевизоров появилось сообщение о ракетной атаке.

Соответствующее видео напуганные люди опубликовали в Twitter.

"Зафиксирована угроза ракетного удара по Гавайях. Удар может произойти в ближайшие минуты. Это не учения. Немедленно ищите укрытие в любом здании. Мы сообщим, когда опасность минует", – огласили власти.

В течение 30 минут на телеканалах появилось опровержение информации об угрозе, сообщение назвали ошибочным.

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Несмотря на это, по социальным сетям уже пошла волна паники.

Как выяснилось позже, инцидент произошел из-за отсутствия у властей штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями, заявили в Федеральной комиссии связи США, пишет BBC.

"Правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения", - заявил главы комиссии Аджит Пай.

Случай он назвал "неприемлемым", особенно в том контексте, что после ложного сообщения его опровержение появилось лишь через 38 минут.

"Ложные тревоги подрывают уверенность общества в системах оповещения и, таким образом, снижают их эффективность в случае реальной угрозы", - добавил Пай.

Как писал "Обозреватель", в НАТО забили тревогу из-за военных возможностей России.

Место
США
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