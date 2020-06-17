В США объявили о начале тестирования лекарства от COVID-19 из плазмы коровы

В США планируют тестировать лекарства от COVID-19 из плазмы коровы

Компания из Южной Дакоты, США, в июле начнет испытывать на людях лекарство от COVID-19, основанное на коровьих антителах.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает CNN, для разработки лекарства компания SAB Biotherapeutics использует специальных коров, которые вырабатывают антитела, аналогичные человеческим.

Для этого ученые взяли клетку коровы, удалили оттуда гены, отвечающие за выработку антител и вставили хромосому человека. После эту клетку поместили в яйцеклетку и превратили его в зародыш, а затем вживили эмбрион беременной корове. Так удалось вырастить коров с частично человеческой иммунной системой.

Этим коровам ввели неинфицированную часть вируса, вызывающего COVID-19 и получили огромное количество плазмы, которая способна побеждать болезнь.

"Эти животные производят нейтрализующие антитела, которые убивают COVID-19 в лаборатории", – заявил глава компании Эдди Салливан.

В США начнут тестировать лекарства от COVID-19 из плазмы коровы

Предварительно, клинические испытания на людях начнутся уже в июле, но пока неизвестно сколько добровольцев в них поучаствует.

Ученые отмечают, что у таких коров есть ряд преимуществ перед людьми. Во-первых, у них более сильный иммунный ответ, чем у человека. То есть, антител вырабатывается больше. Во-вторых, они физически намного крупнее человека, так что и плазмы дают больше. К слову, сдавать её они могут трижды в месяц, тогда как человек только один раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США на людях стали испытывать лекарство, которое может предотвращать инфицирование COVID-19.