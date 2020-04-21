Рекламировал Трамп: обнаружена смертельная опасность лекарства от COVID-19

Ветераны в США, которые принимали противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса COVID-19, оказались более склонны к смерти.

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Об этом говорится в общенациональном исследовании, опубликованном на Medrxiv. Были проанализированы записи 368 мужчин, госпитализированных с COVID-19, которые умерли или были выписаны к 11 апреля.

Скончались 28% тех, кого лечили гидроксихлорохином, против 11% летальных случаев среди пациентов, получавших стандартное лечение.

Исследователи подробно не изучали побочные эффекты гидроксихлорохина, однако они полагают, что препарат мог нанести вред внутренним органам.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам проведенного международного опроса большинство врачей высказались за использование гидроксихлорохина, поскольку на данный момент это является лучшим лекарством от коронавируса. Также его рекламировал президент США Дональд Трамп, назвав – прорывом в борьбе с COVID-19.

Однако с препаратом не все так однозначно. Несколько стран уже отказались от него, например, Швеция и Бразилия. В последней во время клинических испытаний скончались 11 человек.

Против гидроксихлорохина выступили и в Центральном разведывательном управлении США, назвав его опасным лекарством, которые может привести к внезапной смерти.

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