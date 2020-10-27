В США обнаружили гигантских азиатских шершней-убийц

Ольга Липич Мир 02:40, 27.10.2020

В Вашингтоне (США) ученые в специальных защитных костюмах успешно уничтожили первое гнездо гигантских азиатских шершней, которые убивают пчел и поэтому могли поставить американскую пищевую промышленность под угрозу.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что гнездо уничтожили с помощью вакуумного шланга, который высасывал насекомых из дерева. Также придется срубить дерево, в котором было гнездо, чтобы убрать другие "жилища" шершней.

Гигантские азиатские шершни являются самыми большими представителями своего рода: они достигают 5,5 сантиметра в длину. Их ядовитое жало может проникнуть через защитный костюм, но о пострадавших ученых не сообщалось.

А если человека ужалит несколько шершней, он может умереть. Из-за своих размеров и способа уничтожения пчел этих шершней прозвали "шершнями-убийцами".

Эти шершни всего за считанные часы могут уничтожить колонию медоносных пчел, которые опыляют много фруктов, овощей и орехов и являются важной составляющей пищевой промышленности. "Шершни-убийцы" угрожают и без того немногочисленным пчелам, которых в США уже считают несекомыми на грани исчезновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году популярный украинский курорт Кирилловку в Запорожской области атаковали кивсяки.

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Мир

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