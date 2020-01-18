В США обнародовали новую порцию компромата на Трампа: он в ярости

Бизнес-партнер юриста президента США Лев Парнас предоставил новые материалы, которые свидетельствуют о причастности главного республиканца в Комитете по разведке к слежке за експослом США в Украине Мари Йованович и поиске компромата на соперников Дональда Трампа.

Среди обнародованных документов есть скриншоты сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Гайда. Они, очевидно, касаются слежки за Йованович, сообщает CNN.

Снимок экрана, отправленный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный пишет: "Мои контакты проверяют. Сообщу вам адрес следующей неделе". Гайд отвечает: "Классно".

Дональд Трамп mirtesen.ru

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова". - И коротко добавляет: "Это подтверждает, что у нас внутри человек".

Также новые документы показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Как сообщает "Голос Америки", Трамп опроверг заявления Парнаса о том, что знал о давлении на Украину с требованием начать расследование в отношении его конкурента Джо Байдена.

"Очередной обман. Возможно, он хочет получить соглашение для себя", – заявил Трамп.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по возможному нарушению тайны телефонных разговоров и незаконном сборе конфиденциальной информации о бывшем после США Мари Йованович.

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