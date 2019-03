В США неизвестный открыл огонь по людям: есть жертвы и раненые. Видео с места ЧП

В США неизвестный открыл огонь по людям. Это произошло на Манхэттене (Нью-Йорк).

В результате три или четыре человека были ранены, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Daily Star.

Отмечается, что на месте происшествия находятся десятки карет "скорой помощи" и автомобилей полиции.

Правоохранители предпринимают меры по установлению личности преступника и его задержанию.

#BREAKING: There are reports of multiple fatalities in New York. Police are responding to reports of three or four people being shot, with the status of the gunman unclear. #9News pic.twitter.com/4g4vKD00yg