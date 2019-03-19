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В США неизвестный открыл огонь по людям: есть жертвы и раненые. Видео с места ЧП

1.8тЧитать материал на украинском

В США неизвестный открыл огонь по людям. Это произошло на Манхэттене (Нью-Йорк).

В результате три или четыре человека были ранены, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает Daily Star.

Отмечается, что на месте происшествия находятся десятки карет "скорой помощи" и автомобилей полиции.

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В США неизвестный открыл огонь по людям: есть жертвы и раненые. Видео с места ЧП

Скриншот с видео

Правоохранители предпринимают меры по установлению личности преступника и его задержанию.

В США неизвестный открыл огонь по людям: есть жертвы и раненые. Видео с места ЧП

Как сообщал OBOZREVATEL, в новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта злоумышленники расстреляли две мечети и городскую больницу.

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Место
США
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