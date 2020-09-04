В США не поверили, что российская вакцина от коронавируса будет эффективной

В Государственном департаменте США считают, что российская или китайская вакцины от коронавируса не будут эффективными.

В интервью Хью Хьюитту государственный секретарь Майк Помпео выразил сомнение также в объективности оценки лекарства Всемирной организацией здравоохранения.

"Весь мир должен будет внимательно, с пристрастием изучить вакцины и убедиться, что у нас есть настоящие научные данные в том же ключе, в котором мы требуем их от всех, кто выкатывает вакцину на продажу и распространение. Мой уровень уверенности в ВОЗ почти нулевой – в том, что она в состоянии действовать на основе науки, а не политически", – подчеркнул Помпео.

По его мнению, Россия и Китай вряд ли хотят совершить прорыв в медицине, речь идет скорее о "дипломатическом и политическом прорыве".

"Если мы получим оттуда вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию", – отметил госсекретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт ВОЗ настаивает на том, что эффективность создаваемой в разных странах мира вакцины против коронавируса должна быть не меньше 50%. В противном случае ее регистрация нежелательна.

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