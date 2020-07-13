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В США не могут потушить корабль ВМС: на борту тысячи тонн топлива. Фото и видео

Карина Бондаренко
Мир
2,1 т.
Пожар на военном корабле США 'Боном Ричард'

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард".

По состоянию на утро 13 июля огонь на борту американского десантного корабля "Боном Ричард" потушить не удалось.

Пожар на судне начался около 9 утра 12 июля. В результате возгорания и взрыва пострадали 17 моряков и четверо гражданских. Их жизни ничего не угрожает, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры (на корабле – ред.) в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие", – заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе. Также Собек сообщил, что на борту корабля находится более 3 700 тонн топлива. Пожарные пытаются не допустить его возгорания. Боеприпасов на судне нет.

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл отметил, что пожар может продолжаться несколько дней, и не исключено, что корабль "выгорит до ватерлинии".

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

При этом Собек сказал, что судно, вероятно, будет спасено.

"Мы обязательно позаботимся о том, чтобы он снова поплыл", – сказал он.

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США взорвался и загорелся корабль ВМС. В это время на борту находилось 160 моряков.

США
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