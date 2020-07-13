В США не могут потушить корабль ВМС: на борту тысячи тонн топлива. Фото и видео

По состоянию на утро 13 июля огонь на борту американского десантного корабля "Боном Ричард" потушить не удалось.

Пожар на судне начался около 9 утра 12 июля. В результате возгорания и взрыва пострадали 17 моряков и четверо гражданских. Их жизни ничего не угрожает, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за повышения температуры (на корабле – ред.) в результате пожара… Причины возгорания выясняет следствие", – заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

По его словам, пожар начался на нижней грузовой палубе. Также Собек сообщил, что на борту корабля находится более 3 700 тонн топлива. Пожарные пытаются не допустить его возгорания. Боеприпасов на судне нет.

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл отметил, что пожар может продолжаться несколько дней, и не исключено, что корабль "выгорит до ватерлинии".

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

При этом Собек сказал, что судно, вероятно, будет спасено.

"Мы обязательно позаботимся о том, чтобы он снова поплыл", – сказал он.

Пожар на военном корабле США "Боном Ричард"

Как писал OBOZREVATEL ранее, в США взорвался и загорелся корабль ВМС. В это время на борту находилось 160 моряков.