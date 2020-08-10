В США назвали выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми
В США назвали выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми, призвав власти страны уважать своих граждан.
Как сообщает "Голос Америки", соответствующее заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео.
"США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили этот процесс", – подчеркнул Помпео.
Также он высказал сожаление о том, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не получили вовремя приглашения для мониторинга голосования.
"Мы призываем белорусское правительство уважать права всех белорусов на участие в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить незаконно задержанных", – потребовал в своем заявлении госсекретарь США.
"Мы решительно осуждаем продолжающееся насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции, а также отключение Интернета для ограничения возможности белорусов обмениваться информацией о выборах и демонстрациях", – добавил он.
При этом Помпео высказал поддержку Беларуси на пути к демократическому будущему, процветанию и независимости.
"Для достижения этих целей правительство Беларуси должно делом доказать свою приверженность демократическим процессам и соблюдению прав человека", – резюмировал госсекретарь.
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