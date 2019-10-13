Куда ударит Путин в случае ядерной войны: назван город в ЕС

В случае начала военного конфликта, Россия при помощи атомной подводной лодки проекта 885 "Ясень" нанесет удар по портовому городу Бремерхафен на северо-западе Германии.

Об этом пишет бывший сотрудник Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в США Эндрю Метрик, сообщает "Lenta.ru". Эксперт утверждает, что другие порты, расположенные в Нидерландах и Бельгии, из-за своих размеров более устойчивы к нападению.

Атомная подлодка проекта 885 "Ясень" twitter.com

Автор называет Бремерхафен "основным американским наземным портом для высадки в Европе". По его словам, удар по порту нанесет вред логистической системе США.

"Это единственный наиболее важный узел для перемещения тяжелой техники на европейский театр потенциальных военных действий. Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста", — уверен специалист.

Атомная подводная лодка "Северодвинск" проекта 885 "Ясень" была принята на вооружение ВМФ России в 2014 году. В настоящее время субмарина является единственным действующим кораблем серии. Подлодка оснащена ракетным комплексом "Калибр-ПЛ".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США заявили, что российские военные стратеги изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.

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