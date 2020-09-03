В США назвали страну, которая угрожает больше, чем Россия

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай представляет большую угрозу для страны, чем Российская Федерация.

По его словам, сегодня Пекин наращивает свое вооруженные силы. Об этом сообщает Fox News.

"Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранного государства исходит от Коммунистической партии Китая. Она внедрилась в США способами, которых не было в России, ее экономическая мощь использовалась через государственные предприятия и субсидирование компаний для уничтожения десятков тысяч рабочих мест по всему центру Америки", – сказал политик.

Он отметил, что такое поведение недопустимо и президент Дональд Трамп не позволит этому продолжаться.

Также Помпео напомнил, что не только США, но и все сегодня "страдают от коронавируса с Уханя". По его мнению, Коммунистическая партия Китая имела шанс замедлить его и остановить, чтобы мир знал, что происходит.

"И вместо того, чтобы предоставить нам полную информацию, они ее скрыли. Это тысячи жизней и миллиарды долларов, уничтоженные в США и во всем мире. Это то, что делают авторитарные режимы. Это то, над чем работает президент Трамп. Уверен, что они больше никогда не смогут сделать подобное с Америкой", – подчеркнул Помпео.

Отметим, что накануне Госдепартамент предъявил китайским дипломатам требование получать разрешение на проезд перед посещением университетских кампусов США и встречами с представителями местного правительства.

"Сегодня мы предприняли простое действие, сказав китайским дипломатам, работающим здесь, в США, что бесплатный проезд закончился. Их способность вести шпионаж здесь... время прошло. Это те ограничения, которые вы наложили на нас, наших дипломатов в Китае, и теперь у нас есть взаимная договоренность, что то же самое сделает президент Трамп во всех измерениях", – анонсировал госсекретарь США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США наложили торговые санкции на крупнейшую в мире судостроительную компанию China Shipbuilding Group из-за ее участия в строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море.