В США назвали сроки поставки военной помощи Украине

Пентагон США передаст Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс.

Так, Украина получила 214 млн из заложенных 250 млн долларов. Остальную часть переведут в течение следующих нескольких недель. Об этом "Голосу Америки" сообщил спикер Минобороны США.

Сообщается, что четыре сенатора-демократа направили письмо к министру обороны США Марку Эспера, выражая обеспокоенность недополучения Украины всей суммы.

"Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы ", – подчеркнул сенатор-демократ Дик Дурбин.

Политик отметил, что эти деньги очень важны для Украины.

"Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что Администрация Трампа не дает эти деньги Украине", – акцентировал сенатор.

Военные США

Напомним, что до Украины не дошли миллионы долларов, которые США на военную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в августе американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп временно "заморозил" $250 млн помощи Украине по линии Пентагона на этот фискальный год, чтобы убедиться в эффективности использования этих средств с точки зрения интересов США;

при этом некоторые СМИ выдвинули предположение, что таким образом Трамп хочет "надавить" на Владимира Зеленского;

19 сентября Палата представителей Конгресса все же одобрила выделение Украине $250 млн военной помощи;

24 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал "придержать" оборонительную помощь Украине незадолго до телефонного разговора с главой государства Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

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