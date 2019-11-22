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22 ноября • обновлено в 12:23
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В США назвали сроки поставки военной помощи Украине

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Пентагон США передаст Украине всю военную помощь, которую в американском бюджете заложил Конгресс.

Так, Украина получила 214 млн из заложенных 250 млн долларов. Остальную часть переведут в течение следующих нескольких недель. Об этом "Голосу Америки" сообщил спикер Минобороны США.

Сообщается, что четыре сенатора-демократа направили письмо к министру обороны США Марку Эспера, выражая обеспокоенность недополучения Украины всей суммы.

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"Мы ассигновали эти деньги. Они должны быть израсходованы в течение прошлого финансового года, до 1 октября. Уже подходит к концу ноябрь, а деньги все еще не израсходованы ", – подчеркнул сенатор-демократ Дик Дурбин.

Политик отметил, что эти деньги очень важны для Украины.

"Это деньги, которые должны быть потрачены на критически важное военное оборудование, чтобы защитить Украину. Сейчас мы говорим о 15-20% всех денег, которые все еще в Пентагоне. После всей этой публичности, трудно представить, что Администрация Трампа не дает эти деньги Украине", – акцентировал сенатор.

Военные США

Военные США

Напомним, что до Украины не дошли миллионы долларов, которые США на военную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Тег
Пентагон
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Трусов и унитазов побольше присылайте, а то российский ахрессор всю укросвинарню стратегического запаса лишил.
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