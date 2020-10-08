В США назвали сроки готовности вакцины против COVID-19

Американская вакцина против коронавируса будет готова к концу 2020 года.

Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе теледебатов с кандидатом в вице-президенты Джо Байдена Камалой Харрис, передает "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что США изготовят вакцину менее, чем за год.

"У нас есть 5 компаний, которые находятся на третьей стадии испытаний вакцины. Сейчас разрабатываются десятки миллионов доз. У нас будет вакцина до конца года", – сказал Пенс.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Всемирной организации здравоохранения рассказали, где выше всего риск заразиться коронавирусом.