В США назвали самую "устрашающую" подлодку российского флота

Американские СМИ назвали самую "устрашающую" подлодку российского Военно-морского флота.

Российский ВМФ, у которого есть 72 подлодки, в том числе атомные ракетоносцы, субмарины с крылатыми ракетами и уникальные аппараты для специальных операций, является "крепким орешком", пишет Popular Mechanics.

В статье отметили, что Россия обладает сравнительно многочисленным флотом подводных лодок специального назначения, среди которых выделяются две огромных "плавучие базы" на базе корпусов "Дельта" III (в российской классификации - проект 667БДР "Кальмар") и IV (проект 667БДРМ "Дельфин"), которые предназначены для транспортировки глубоководных минисубмарин.

Подлодка Б-90 "Саров" MilitaryRussia

Издание также обращает внимание на "устрашающую" подлодку Б-90 "Саров", которая, по его мнению, является испытательной платформой для новой ядерной торпеды "Статус-6".

Так, "Статус-6" предназначена для атаки прибрежных целей (портов и городов) гигантской 100-мегатонной термоядерной боеголовкой.

"Торпеда может обходить противоракетную оборону США и уничтожать целые прибрежные районы, посылая на них цунами и делая непригодным для жизни из-за радиоактивных осадков", - отмечают в статье.

Б-90 "Саров", в свою очередь - испытательная российская дизель-электрическая подводная лодка, единственный корабль проекта 20120. Создана на базе корпуса субмарины проекта "Сарган", заложенной в конце 1980-х. Субмарина была спущена на воду в декабре 2007 года.

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