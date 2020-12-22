В США назвали 2020 год самым смертоносным в истории

Уходящий 2020 год станет самым смертоносным в истории США из-за пандемии COVID-19.

Об этом написало Daily Mail. Ожидается, что количество смертей в стране за год составит 3,2 млн.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в последнюю неделю каждые 33 секунды умирает один житель страны.

Ежегодно статистика фиксирует незначительный прирост смертности, однако в 2020 году ожидается, что этот показатель превысит данные 2019 года на 15%.

Это будет самый большой процентный скачок за один год с 1918 года, когда во время Первой мировой войны погибло 116 516 солдат США, а во время пандемии испанского гриппа умерло 675 000 американцев. Смертность в том году выросла на 46% по сравнению с 1917 годом.

В этом году COVID-19 убил более 319 тысяч американцев, и количество погибших только растет. Смертность от коронавируса в этом месяце увеличилась до рекордного уровня, при этом в среднем за семь дней по стране фиксируется более 2600 смертей.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году может сократиться на целых три полных года

При этом, очевидно самым смертоносным месяцем пандемии окажется декабрь. Всего за 21 день уже зарегистрировано 50 996 смертей.

За последнюю неделю количество смертей увеличилось в 22 штатах.

Больницы по всей стране уже загружены, а официальные лица предупреждают, что всплеск новых случаев инфицирования может произойти из-за массовых собраний и поездок, связанных с рождественскими и новогодними праздниками.

Даже учитывая, что в стране началась массовая вакцинация двумя препаратами, может пройти еще несколько месяцев, прежде чем прививки остановят распространение вируса.

Статистика COVID-19 в США Worldmeters

Статистика ежедневной смртности от COVID-19 в США Worldmeters

Как сообщал OBOZREVATEL, количество умерших от коронавируса в США превысило боевые потери страны во Второй мировой войне. По состоянию на 11 декабря в США от COVID-19 скончались почти 300 тысяч человек.