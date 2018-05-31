В США нашли уязвимость хваленых истребителей России: что о них известно

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 вряд ли ждет яркое будущее в военной сфере.

Такое мнение выразили авторы американского журнала The National Interest. По их словам, Су-57 основан на "системах, разработанных для Су-35С", а основное улучшение в новом самолете коснулось планера, который "предлагает некоторую степень скрытности", пишет "Лента.ру".

При этом указывается, что, несмотря на то, что Су-57 получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка", это не стало прорывом. Они сопоставимы с таковыми у датчиков Су-35С.

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"Москва продолжит модернизацию Су-30СМ и Су-35С с использованием технологии авионики от Су-57. Таким образом, возможно, у Су-57 не будет особо яркого будущего", — говорится в статье.

Что известно о Су-57

Это - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"). До августа 2017 года самолёт был известен под заводским индексом Т-50.

Су-57 ТАСС

Большая часть информации о Су-57 является секретной. По этой причине известны лишь приблизительные характеристики самолета.

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По размаху крыла и длине Су-57 больше F-22, но меньше Су-27. По массе, вероятно, относится, подобно Су-27, к классу тяжелых истребителей. Самолет, по утверждению россиян, малозаметен (в том числе благодаря комбинации Стелс-технологий и средств РЭБ), обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащен передовой электроникой, многофункционален.

Как известно, ранее Минобороны РФ направило на авиабазу Хмеймим в Сирии несколько истребителей Су-57, исходя из желания испытать машины в условиях, приближенных к боевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты отмечали, что российские истребители Су-57, от которых отказалась Индия, по своим летно-техническим характеристикам уступают американским F-35.