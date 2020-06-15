В США нашли мертвыми маленьких детей после того, как отец забыл их на жаре в авто и заснул

Антон Малиновский Мир 23:03, 15.06.2020 Обновлено: 23:11, 15.06.2020

В американском городе Талса, штат Оклахома, два ребенка погибли в автомобиле отца, пока тот спал.

Как сообщает Fox23, в субботу, 13 июня, 31-летний Дастин Ли Деннис ездил с детьми в магазин. Вернувшись, он пошел спать, не заметив, что трехлетний Райан и четырехлетняя Тиган остались в автомобиле.

Проснувшись через пять часов, он нашел их в бездыханном состоянии на полу пикапа. Прибывшие на место врачи "скорой" не смогли помочь детям – те были уже мертвы.

Тиган и Райан
Fox23

Полиция арестовала Денниса и предъявила обвинения в убийстве второй степени с правом выхода под залог. Изначально его сумма составляла миллион долларов, но после была снижена до 750 тысяч.

Точная причина смерти детей пока неизвестна, однако в тот день температура воздуха поднималась до 30 градусов. А как отмечают в издании, нагретая машина может спровоцировать у ребенка тепловой удар.

"Внутренняя часть автомобиля действует как теплица, удерживающая тепло, в результате чего температура внутри очень быстро повышается", - говорится в публикации.

Дастин Ли Деннис
Fox23
Дом семейства и пикап, в котором остались дети
Fox23

Ранее OBOZREVATEL публиковал точный расчет того, насколько быстро автомобиль нагревается на жаре.

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