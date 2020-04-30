В США нашли грузовики с десятками разлагающихся тел: винят COVID-19

В среду, 29 апреля, в Нью-Йорке в США возле похоронного бюро обнаружили 4 грузовика с 60 разлагающимися телами.

Жуткое ЧП произошло в Бруклине. Об этом сообщает со ссылкой на правоохранительные органы CNN.

Отмечается, что полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени после того, как многие жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Люди также заметили странную жидкость.

В США нашли грузовики с десятками разлагающихся тел CNN

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри. В некоторых авто был лед.

Пока остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса, однако статистика смертей от COVID-19 в городе стремительно растет – зафиксировано около 18 тысяч летальных случаев.

По данным правоохранительных органов, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры. Администрацию обязали соблюдать меры по профилактике и контролю инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Англии задержали водителя грузовика, в котором нашли 39 человеческих тел.

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