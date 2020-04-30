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30 апреля • обновлено в 09:09
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В США нашли грузовики с десятками разлагающихся тел: винят COVID-19

7.1т
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В среду, 29 апреля, в Нью-Йорке в США возле похоронного бюро обнаружили 4 грузовика с 60 разлагающимися телами.

Жуткое ЧП произошло в Бруклине. Об этом сообщает со ссылкой на правоохранительные органы CNN.

Отмечается, что полиция получила вызов примерно в 11 утра по местному времени после того, как многие жильцы соседних домов жаловались на неприятный запах из автомобилей. Люди также заметили странную жидкость.

В США нашли грузовики с десятками разлагающихся тел

В США нашли грузовики с десятками разлагающихся тел

CNN

Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел внутри. В некоторых авто был лед.

Пока остается неизвестным, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса, однако статистика смертей от COVID-19 в городе стремительно растет – зафиксировано около 18 тысяч летальных случаев.

По данным правоохранительных органов, похоронное бюро хранило тела в грузовиках после того, как у них перестали работать морозильные камеры. Администрацию обязали соблюдать меры по профилактике и контролю инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Англии задержали водителя грузовика, в котором нашли 39 человеческих тел.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
США
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США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
США-Украине: ну что поняли, чего вы стоите на земле нашей грешной ?
Украинцы, вас ещё не покинула "американская мечта" ? Тогда грузовики уже на подходе !
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Белый господин
Белый господин
Обоз нам рассказал в высочайших показателях американской медицины. Отдельные палаты, любое лечение - лечись да радуйся. И тут такое. Не для всех, выходит, отдельные палаты положены. Не для всех...
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Khui Andjei
Khui Andjei
Град света на холме .Украина должна стремится к высоким американским стандартам .
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Мир

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