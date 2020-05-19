В США забили тревогу из-за гигантских цыганских мотыльков, которые начали быстро распространяться по континенту, нанося сельскому хозяйству потери в миллионы долларов.

Непарные шелкопряды Lymantria dispar, как передает CNN, широко распространены в Европе и Азии. В Америку они попали на рубеже 19 и 20 столетия вместе с морскими грузами.

Гигантский цыганский мотылек Our One Acre Farm

До начала 1980-х цыганские мотыльки обитали в лесах Восточного побережья, однако стали быстро распространяться на запад, захватывая новые и новые штаты.

Распространение вредителя

Это уже стало проблемой, так как мотыльки невероятно плодовиты, а их гусеницы очень прожорливы. Когда армия голодных личинок обедает листвой, над округой стоит шелест, похожий на ливень.

Мотыльки и их гусеницы не опасны для человека. В то же время ежегодно вредитель приносит многомиллионные убытки фермерским хозяйствам, съедая посевы и сады.

В этом году цыганский мотылек объявился в критических количествах в округе Снохомиш, штат Вашингтон. Министерство сельского хозяйства не исключило, что насекомые распространятся на всю страну.

"Эта неизбежная опасность заражения серьезно угрожает сельскохозяйственной и садоводческой промышленности штата Вашингтон, экономическому благосостоянию и качеству жизни жителей штата", – высказался о ситуации местный губернатор.

Личинки гигантского мотылька Fox News

Пользователи соцсетей также начали обсуждать нашествие мотыльков. "Мать-природа действительно пытается избавиться от нас", "2020 год оказался отличным годом для паршивых идей сценария фильма", "Что дальше?" – пишут в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты ответили, могут ли насекомые, в частности мухи и комары, быть переносчиками COVID-19.