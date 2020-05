В США забили тревогу из-за гигантских цыганских мотыльков, которые начали быстро распространяться по континенту, нанося сельскому хозяйству потери в миллионы долларов.

Непарные шелкопряды Lymantria dispar, как передает CNN, широко распространены в Европе и Азии. В Америку они попали на рубеже 19 и 20 столетия вместе с морскими грузами.

Гигантский цыганский мотылек Our One Acre Farm

До начала 1980-х цыганские мотыльки обитали в лесах Восточного побережья, однако стали быстро распространяться на запад, захватывая новые и новые штаты.

Распространение вредителя

Это уже стало проблемой, так как мотыльки невероятно плодовиты, а их гусеницы очень прожорливы. Когда армия голодных личинок обедает листвой, над округой стоит шелест, похожий на ливень.

Мотыльки и их гусеницы не опасны для человека. В то же время ежегодно вредитель приносит многомиллионные убытки фермерским хозяйствам, съедая посевы и сады.

В этом году цыганский мотылек объявился в критических количествах в округе Снохомиш, штат Вашингтон. Министерство сельского хозяйства не исключило, что насекомые распространятся на всю страну.

"Эта неизбежная опасность заражения серьезно угрожает сельскохозяйственной и садоводческой промышленности штата Вашингтон, экономическому благосостоянию и качеству жизни жителей штата", – высказался о ситуации местный губернатор.

Личинки гигантского мотылька Fox News

Пользователи соцсетей также начали обсуждать нашествие мотыльков. "Мать-природа действительно пытается избавиться от нас", "2020 год оказался отличным годом для паршивых идей сценария фильма", "Что дальше?" – пишут в Twitter.

Mother nature really trying to get rid of us like damn first its WW3,then

Corona virus,THEN Murder hornets and now big ass gypsy moths!

Damn bitch let me pack my bags a move to Jupiter before witch beetles exist. — Julio~🇲🇽 (@Juliocavazos16) May 17, 2020

Forget “murder hornets.” Now we have “giant gypsy moths” to worry about. 2020 is turning out to be an excellent year for lousy movie script ideas. — Jerry Gysin (@JerryGysin) May 14, 2020

Now that we’ve got Gypsy Moths, I hope they’ll find the Murder Hornets and engage in a civil war that will hopefully end in the extermination of both sides. — does bruno mars is gay (@cartoonosaurus) May 16, 2020

2020 can just suck it!! Covid, Murder Hornets and now Giant Gypsy Moths. What’s next another Sylvester Stallone movie? pic.twitter.com/GzEQ5YIyTU — Jerry Archer (@jerryarcher) May 13, 2020

1. Coronavirus



2. Murder Hornets



3. Giant Gypsy Moths



4. Large Invasive Lizards



5. What's next? — Iris is My Bar Name (@sidewaysiris) May 14, 2020

The year 2020...1st we had LANTERN FLIES, Then COVID-19, Then MURDER HORNETS, Next came GYPSY MOTHS & Now 4 FOOT LIZARDS IN GEORGIA..I CAN SEE THIS GUY COMING NEXT! pic.twitter.com/hVWeLVO1lI — Johnnie Baker (@baker_johnnie) May 16, 2020

