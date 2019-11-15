Единорог или казак? В США нашелся пес с хвостом на голове: опубликованы фото

В США служба спасения Mac's Mission нашла щенка, у которого растет на голове хвост.

Фото и видео необычного домашнего питомца были выложены на их странице в Facebook. Щенка назвали в честь вида китов (Нарвал), у которых тоже есть отростки на голове – бивни. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

После спасения сотрудники центра отправили пса на обследование. Ветеринары сделали рентген и выяснили, что удалять второй хвост нет необходимости.

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Facebook Mac's Mission

По их словам, он не причиняет животному боли или дискомфорта. Теперь собаке остается лишь дождаться семью, которая возьмет его к себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.

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