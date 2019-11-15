Единорог или казак? В США нашелся пес с хвостом на голове: опубликованы фото

В США служба спасения Mac's Mission нашла щенка, у которого растет на голове хвост.
Фото и видео необычного домашнего питомца были выложены на их странице в Facebook. Щенка назвали в честь вида китов (Нарвал), у которых тоже есть отростки на голове – бивни. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
После спасения сотрудники центра отправили пса на обследование. Ветеринары сделали рентген и выяснили, что удалять второй хвост нет необходимости.
Facebook Mac's Mission
По их словам, он не причиняет животному боли или дискомфорта. Теперь собаке остается лишь дождаться семью, которая возьмет его к себе.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американо-испанская команда ученых сумела создать эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram