В США написали скандальную книгу о Трампе: что в ней сказано об Украине

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал книгу о времени работы с главой страны Дональдом Трампом "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

Книга еще не опубликована, но уже вызвала скандал. Болтону грозят уголовными делами за якобы раскрытие секретных данных. В Администрации Трампа требовали от издательства не допустить печати, передает ВВС.

Минюст США подал официальный судебный иск, требуя, чтобы текст книги дополнительно проверили на содержание данных, составляющих государственную тайну. Однако три американских издания – New York Times, Washington Post и Wall Street Journal получили копии скандальных мемуаров, опубликовав собственные изложения книги Болтона.

Предлагаем вам далее кратко узнать о самых скандальных вещах, которые описал чиновник за время работы в Белом доме. Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года.

Джон Болтон

Украинагейт

Болтон отказался давать показания в Палате представителей по делу об импичменте Трампа, хотя демократы несколько раз пытались вызвать его. В мемуарах экс-чиновник критиковал Демократическую партию, утверждая, что весь процесс импичмента был выстроен неверно и Трамп должен был бы покинуть свой пост не из-за скандала, связанного с Украиной, а из-за совокупности внешнеполитических решений.

По словам Болтона, Трамп искренне полагал, что Украина действует против него, и верил в теории заговора, которые распространяли его личный адвокат Руди Джулиани и другие советники.

Однако он добавил, что Трамп был расстроен, когда принимал решение о заморозке военной помощи для Украины, чтобы оказать давление на президента Владимира Зеленского.

Трамп и Болтон

Промашки Трампа

В книге говорится, что Трамп не знал, что Великобритания является страной с ядерным оружием. Также он спрашивал у главы администрации Белого дома, входит ли Финляндия в состав Российской Федерации.

Вопрос о Финляндии прозвучал на встрече Трампа с Владимиром Путиным в 2018 году в Хельсинки. По итогам переговоров глава Штатов заявил, что говоря о российском вмешательстве в американские выборы, он больше верит президенту РФ, чем собственным разведслужбам.

"Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", – писал Болтон.

В мемуарах говорилось, что в одном из разговоров с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками "Исламского государства" занималась исключительно Россия.

Трамп и Болтон в Белом доме

Трамп в международной политике

Трамп на встрече с главой Китая Си Цзиньпином поддержал идею о строительстве исправительных лагерей в регионе Синьцзян, населенном уйгурами и мусульманами других этнических групп.

По словам Болтона, на саммите G20 президент США прямо просил китайского лидера помочь ему одержать победу на президентских выборах в Штатах.

В книге Болтон описал Трампа, как "странного" и "потрясающе несведущего" человека, утверждая, что этими качествами президента старались пользоваться лидеры иностранных государств.

Например, на встрече в 2018 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения "иранских санкций" вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Также Болтон упоминал и другие "тревожные" сигналы Трампа. Так, на переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп неожиданно заговорил о Перл-Харборе.

Перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, подпадающие под введенные США санкции.

Накануне саммита НАТО летом 2018 года глава Белого дома заявил о готовности США окончательно выйти из состава альянса, если европейские страны за полгода не увеличат финансирование военно-политического союза.

Трамп и Болтон в НАТО

Отношение к Трампу в Белом доме

В своей книге Болтон писал, что в Белом доме при Трампе процветают интриги, а отношения между советниками президента далеки от дружеских. По его словам, президент принимает свои решения, стремясь переизбраться на второй срок. При этом все его действия подчиненные воспринимали с изрядной долей скепсиса.

"Учитывая, как он принимает решения, что будет, если мы столкнемся с реальным кризисом, таким, как 11 сентября?" – цитировал Болтон слова тогдашнего главы администрации Джона Келли.

Также экс-советник в книге писал, что Трамп видит во всем заговоры. При этом он не знает, как управлять Белым домом и федеральным правительством.

По словам Болтона, во время переговоров Трампа с Ким Чен Ыном, госсекретарь Майк Помпео передал ему записку, где оскорбил Трампа: "Вот идиот".

Как сообщал OBOZREVATEL, Джон Болтон в мемуарах заявил, что Дональд Трамп в частном порядке жаловался на санкции против России, хотя публично их поддерживал.