В США напали на церковь: двое убитых и много раненых. Фото и видео

В американском штате Калифорния неизвестный напал на людей в баптистской церкви, что в городе Сан-Хосе. Несколько человек получили ножевые ранения, двое в результате умерли.

Инцидент произошел в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает в CBS SF со ссылкой на местную полицию.

"Мы можем подтвердить, что есть несколько человек с ножевыми ранениями. У некоторых они опасные для жизни", – говорится в сообщении.

Мэр Сан-Хосе Сэм Ликкардо отметил, что по крайней мере двое из пострадавших погибли. Он также сообщил, что подозреваемый находится под стражей.

Неизвестные напали на людей в баптистской церкви города Сан-Хосе ABC7 News

"Мы всем сердцем переживаем за семьи двух членов общины, которые скончались от ножевых ранений в результате нападения в баптистской церкви Грейс в центре города", – написал он в Twitter.

Полиция Сан-Хосе также подтвердила данные о жертвах: "Двое человек скончались от полученных травм".

Подозреваемый в нападении на церковь задержан CBS SF

При этом подчеркивается, что жертвами могли стать бездомные, которым разрешили войти в церковь погреться.

"Во время нападения церковные службы не проводились. Туда приводили бездомных людей, чтобы спасти их от холода", – добавили в полиции Сан-Хосе.

Комментарий мэра города, где произошлj нападение на церковь Twitter Sam Liccardo

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Как сообщал OBOZREVATEL, в немецком городе Оберхаузен мужчина напал с ножом и ранил четырех человек. Происшествие случилось вечером 19 ноября, во время задержания полицией нападавший получил ранения и его доставили в больницу.