В США намерены перебросить в Польшу военных для противостоянии агрессии России

Антон Малиновский Мир 00:22, 25.06.2020 Обновлено: 00:23, 25.06.2020

Президент США Дональд Трамп намерен перевести в Польшу 1000 солдат американской армии, чтобы противостоять российской агрессии.

Об этом он договорился с президентом Польши Анджеем Дудой во время встречи в среду, 24 июня. Как сообщает Global news, вопрос переброски войск был одной из тем их обсуждения и главам стран удалось достичь договоренностей в этом вопросе.

"В соответствии с соглашением, объявленным в прошлом году, США планируют направить в Польшу еще около 1000 военнослужащих, и, по словам официальных лиц, достигнут прогресс, чтобы заложить основу для этих шагов", – сообщили в издании.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон рассказала, что в Польшу будут переведены штаб дивизии, центр боевой подготовки, эскадрилья авиации и структура для поддержки армейской бригады.

В Министерстве обороны США рассматривают вариант перевода войск в Польшу из Германии, где США намерена сократить состав гарнизона на 10 тысяч. Однако, окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджей Дуда заявлял, что присутствие в Польше американских войск избавило страну от российского влияния.

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