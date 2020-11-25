В США начался процесс передачи власти Байдену

Государственный департамент США начал процесс передачи дел избранному президенту от Демократической партии Джо Байдену.

Об этом сообщил государственный секретарь Штатов Майк Помпео, передает агентство Reuters. По словам дипломата, он сделает все, что "требуется согласно закона".

Отмечается, что процесс передачи дел начался после того, как это разрешила Администрация общих служб (GSA), федеральное агентство, которое должно утвердить смену глав государства.

"Сегодня (25 ноября – Ред.) мы начали процесс, выполняя решение GSA, и сделаем все, что требуется по закону. Мы добьемся этого", – подчеркнул госсекретарь.

Добавим, что действующий президент США Дональд Трамп позволил чиновникам Администрации общих служб начать процесс передачи власти Байдену.

Напомним, что Байден стал первым кандидатом в истории выборов в США, кто набрал больше 80 млн голосов избирателей.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущий госсекретарь США поддержал предоставление летального оружия Украине.