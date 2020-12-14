В США началось голосование выборщиков, которое поставит точку в выборах президента

В США президентские выборщики начали официальное голосование за кандидатуры президента страны и вице-президента.

Об этом сообщило AP. В процедуре должны принять участие представители всех 50 штатов и округа Колумбия – всего 538 человек.

Согласно Конституции США, выборщики собираются и проводят голосования в каждом штате в соответствии с тем, как в нем распределились голоса избирателей.

Первыми проголосовали представители штата Вермонт, отдав три голоса избранному президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

Как сообщил Fox News, Конституция не требует, чтобы выборщики собирались в определенное время. В каждом штате его выбирают на свое усмотрение.

Выборщики голосуют так, как проголосовал их штат. Напомним, что Байден получит 306 голосов (для победы нужно 270). Теоретически выборщики могут проголосовать не за того кандидата, но такое случалось очень редко. Например, в 2016 году к волеизъявлению избирателей своих штатов не прислушались пять демократов и два республиканца. Однако это никак не повлияло на конечный результат выборов.

Выборщики избираются партиями в начале года. По большей части это партийные чиновники среднего звена, хотя иногда они могут быть и высокопоставленными лицами. Иногда выборщиками становятся активисты низшего уровня, которых нанимают партии для исполнения единоразовой роли

Результаты волеизъявления выборщиков будут отправлены в Вашингтон до 23 декабря, а его результаты огласят на заседании Конгресса 6 января.

По состоянию на 18:30 по киевскому времени в США проголосовали выборщики 10 штатов.

Единственное, что может помешать Байдену официально стать президентом – это решение Верховного суда об отмене результатов выборов в отдельных штатах, на которое рассчитывает действующий глава государства Дональд Трамп.

Напомним, генеральные прокуроры 17 американских штатов подключились к иску Техаса в Верховный суд, который требует аннулировать результаты выборов президента в четырех штатах. Победа в них помогла демократу Джо Байдену обойти республиканца и действующего главу государства Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября состоялись выборы президента США. Почти сразу же Трамп начал заявлять о "масштабном мошенничестве". Только 3 декабря глава государства признал поражение, но все равно выразил несогласие с итогами голосования.

Подсчет голосов во всех штатах был завершен 13 ноября. Победителем признали представителя Демократической партии Джо Байдена, который получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Трампа насчитали 232 голосов.