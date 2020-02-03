В США начался первый этап выборов: все кандидаты на кресло Трампа – против России

В понедельник, 3 февраля, в США стартовали праймериз Демократической партии перед президентскими выборами, которые должны состояться в ноябре 2020 года.

Так называемые кокусы продлятся до июня, по их итогам демократы выберут политика, который попытается помешать Дональду Трампу переизбраться. Кто есть кто, пишет Meduza.

Отмечается, что всего в предварительных выборах активно участвуют 11 человек, но реально на выдвижение могут претендовать только шестеро. Все они – противники стабилизации отношений с Россией.

Все конкуренты Трампа на выборах выступили против России

Вице-президент времен Барака Обамы Джо Байден

Политик является одним из главных противников Трампа. Он лидер опросов за 2019 год.

Байден отвечал за украинское направление в администрации Обамы после 2014 года и теперь утверждает, что президент России Владимир Путин не хочет, чтобы он стал президентом. Политик обвинил российского лидера в том, что тот "активно работает над разрушением американской демократии", поскольку США противостоят всем, кто "получает выгоду от угнетения людей". Байден высказывался за расширение военного присутствия США и их союзников по НАТО в Восточной Европе.

Джо Байден Факты

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Называет себя "демократическим социалистом" и критикует корпорации за их влияние на американскую жизнь.

Сандерс предложил усиливать санкционное давление на Россию и "поощрять" крупные корпорации в уходе с российского рынка, а с другой стороны — ни в коем случае не доводить дело до прямой военной конфронтации.

Берни Сандерс europapress.es

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен

Главная конкурентка Сандерса, их программы очень похожи. О России не говорила ничего конкетного, однако заявляла о том, что США вместе с европейскими союзниками должны противостоять "российской угрозе".

Элизабет Уоррен eadaily.com

Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджидж

Открытый гомосексуалист и защитник христианских ценностей, еще один, наряду с Байденом, представитель правого фланга Демократической партии. Ему всего 38 лет.

Называет Россию примером олигархии, к которой всякий раз приводит капитализм без демократии. Он обещает сохранять санкционный режим и восстановить отношения с европейскими союзниками, испорченные Трампом.

Пит Буттиджидж zn.ua

Медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг

Блумберг вступил в гонку только в ноябре — по собственной версии, придя к выводу, что никто другой не сможет победить Трампа.

Выступает за сохранение санкций против России, а также за предоставление Украине прямой военной помощи и категорически против строительства газопровода "Северный поток-2".

Майк Блумберг rbc.ru

Кандидат от The New York Times Эми Клобушар

Сенатор от штата Миннесота. Представительница умеренного лагеря Демократической партии.

Резко критикует Россию и выступает за продолжение давления на нее — разница в том, что она делает это несколько чаще, чем многие другие.

Эми Клобушар rubic.us

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенат США отклонил ходатайство по делу об импичменте президента Дональда Трампа о привлечении свидетелей и документов на суд.

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