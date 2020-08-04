В США начали расследование о возможном мошенничестве Трампа

В США против президента Дональда Трампа начали расследование о возможном страховом и банковском мошенничестве.

Окружной прокурор Манхэттена, Нью-Йорк Сайрус Р. Ванс-младший подал ходатайство на персональные и корпоративные налоговые данные главы Белого дома, передает "Радіо свобода".

Ходатайство прокурора входит в расследование большого жюри, которое рассматривает дело о возможных взятках за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели отношения с Трампом.

На данный момент подробности запроса не разглашаются. Но адвокаты президента Штатов попросили суд аннулировать ходатайства.

Однако отмечается, что запрос может быть связан с публикацией в СМИ о "широком и длительном преступном поведение в Trump Organization". Так, в прессе появлялись материалы, в которых сообщалось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками. Они также упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна.

Юрист говорил, что Трамп завышал ценность своих деловых интересов, чтобы произвести впечатление на людей или кредиторов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство юстиции США прекратило уголовное дело против экс-советника президента Дональда Трампа Майкла Флинна, который ранее признался в том, что врал ФБР.