В США начали испытывать вакцину против коронавируса на людях

В понедельник, 16 марта, в США начнут клинические испытания вакцины против китайского коронавируса COVID-19.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в правительстве.

Сообщается, что испытания будут проводиться в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл, штат Вашингтон.

Эпидемия коронавируса

Первый испытуемый получит экспериментальный препарат уже сегодня, 16 марта. Всего в испытаниях примут участие 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Подопытным будут давать разные дозы вакцины, которую разработала биотехнологическая компания Moderna, а также Национальный института здравоохранения США (NIH).

Также в апреле возможно начнут клинические испытания вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, число инфицированных коронавирусом COVID-19 по состоянию на 16 марта составило более 169 тысяч человек.

Ранее группа британских ученых утверждала, что вакцина от коронавируса COVID-2019 находится на грани разработки. Она дала первый успешный результат в испытаниях на мышах.

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