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3 октября • обновлено в 11:15
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В США начали искать россиян, готовых предать Путина — CNN

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В США Федеральное бюро расследований через соцсеть Facebook вербует российских шпионов.

Как сообщает CNN, ФБР запустило рекламную кампанию для привлечения российских разведчиков.

"Все мы знаем, что в 2016 году Россия прилагала большие усилия, чтобы действовать против США через Facebook. Там создали такие страницы, как DCleaks (утечки из Вашингтона. – Ред.), на которых размещали добытые хакерами материалы, и вели дорогие кампании с привлечением троллинга. Теперь же ФБР использует эту же платформу для вербовки и для того, чтобы попытаться перетянуть российских агентов на сторону американского правительства", – рассказал журналист-расследователь Дони О’Салливан.

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На рекламных объявлениях от ФБР размещены мотивирующие картинки и текст на русском. В постах, которые видно только для жителей Вашингтона, сказано: "подумай о своей семье", "подумай о своем будущем", "подумай о том, чтобы встать на нашу сторону", а также там есть информация о том, как связаться с вашингтонским отделением ФБР.

В самом Бюро не подтвердили, что они являются заказчиками рекламы. Но через функции Facebook можно видеть, кто оплачивает продвижение в соцсети.

В США начали искать россиян, готовых предать Путина — CNN

CNN

В США начали искать россиян, готовых предать Путина — CNN

CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября США ввели санкции против двух граждан России и трех компаний, которые имели отношение ко вмешательству в американские выборы президента-2016.

При этом глава России Владимир Путин пообещал вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.

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Место
США Вашингтон
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Kruglov Alexandr
Kruglov Alexandr
Супер! России стоит повторить 1937 год!
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Mega Death
Mega Death
На кого это рассчитано?))) Вербовать шпионов через прозрачный интернет, могут лишь дураки))
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
ФБР начала вербовать россиян, но их агитки видят тока жители Фашингтона. +100500!
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