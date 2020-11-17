В США началась тестовая доставка вакцины Pfizer от COVID-19

В США в четырех штатах – Род-Айленд, Техас, Нью-Мексико и Теннесси запустили пилотную программу по доставке экспериментальной вакцины против COVID-19 от компании Pfizer.

Как пишет The Guardian, производитель лекарств стремится решить проблемы с распространением, связанные с требованиями к хранению вакцины в сверххолодных условиях.

Американский производитель лекарств заявил, что он выбрал именно эти регионы из-за их размеров, разнообразия групп населения и инфраструктуры иммунизации.

"Мы надеемся, что результаты этого пилотного проекта по доставке вакцины послужат моделью для других штатов и международных правительств, поскольку они готовятся к реализации эффективных программ вакцинации против COVID-19", – сообщили в Pfizer.

Добавим, что ранее эксперты выразили обеспокоенность по поводу проблем с распространением вакцины Pfizer из-за ее специальных требований к хранению. Отмечается, что медпрепарат должен транспортироваться и храниться при температуре -70 градусов по Цельсию, что значительно ниже стандарта для вакцин от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech показала 90%-ную эффективность в предотвращении коронавирусной инфекции