В США на жилые дома рухнул вертолет: все подробности

В США в городе Вильямсбург (Вирджиния) потерпел крушение вертолет. Воздушное судно врезалось в жилые дома и вспыхнуло.

В результате катастрофы погиб один человек, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар. Это произошло неподалеку от колледжа William & Mary; корпуса учреждения не пострадали, однако учащихся призвали избегать район катастрофы.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Authorities are expected to work through the night after helicopter crash in #Williamsburg. https://t.co/eTqbilghWM pic.twitter.com/7Nlfqf7hw1 — Bryan 🌎 DeVasher (@bryandevasher) 9 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года в Полтавской области возле села Чернишовка упал вертолет "Ми-2", принадлежащий частной фирме.