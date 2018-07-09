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В США на жилые дома рухнул вертолет: все подробности

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В США в городе Вильямсбург (Вирджиния) потерпел крушение вертолет. Воздушное судно врезалось в жилые дома и вспыхнуло.

В результате катастрофы погиб один человек, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар. Это произошло неподалеку от колледжа William & Mary; корпуса учреждения не пострадали, однако учащихся призвали избегать район катастрофы.

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Причины катастрофы пока неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года в Полтавской области возле села Чернишовка упал вертолет "Ми-2", принадлежащий частной фирме.

Место
США
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