В США на жилые дома рухнул вертолет: все подробности

В США в городе Вильямсбург (Вирджиния) потерпел крушение вертолет. Воздушное судно врезалось в жилые дома и вспыхнуло.

В результате катастрофы погиб один человек, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар. Это произошло неподалеку от колледжа William & Mary; корпуса учреждения не пострадали, однако учащихся призвали избегать район катастрофы.

Причины катастрофы пока неизвестны.

