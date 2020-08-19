В США завод полиэтилена охватил масштабный пожар, слышны взрывы: фото и видео ЧП

Дарья Дурова Мир 18:06, 19.08.2020

В городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.

Возгорание случилось ранним утром, пишет USA Today. Кадры с места ЧП были опубликованы на странице NowThis в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар на заводе в Гранд-Прейри.
Twitter / Smiley Pool

Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. К тушению привлечены бригады спасателей из соседних городов.

Известно, что на заводе производятся мешки для мусора и другие пластмассовые изделия. В результате горения этих материалов выделяется токсичный дым. Местных жителей призвали держаться от места возгорания подальше.

Чрезвычайное происшествие случилось в штате Техас.
Twitter / Smiley Pool

Очевидцы сообщали, что слышали звуки взрывов возле складов. Причина возгорания выясняется.

Загорелись помещения завода полиэтилена.
Twitter / Smiley Pool
Возгорание на Poly America.
Twitter / Smiley Pool
Над местом ЧП поднялся столб черного дыма.
NBC DFW
Пожар.
Twitter / Smiley Pool
Над зданием поднимались столбы огня.
Twitter / Smiley Pool
Экстренные службы на месте ЧП.
Twitter / Smiley Pool
Завод Poly America.
Twitter / Smiley Pool
Пожар на складах.
Twitter / Durango Informativo
С огнем боролись несколько бригад пожарных.
Twitter / Durango Informativo
Пожар на Poly America.
Twitter / Durango Informativo

Трансляция с места пожара:

Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный лесной пожар в США, который возник ночью 13 августа в Национальном заповеднике Анджелес, уничтожил более 4 тысяч гектаров территории в Южной Калифорнии, став причиной эвакуации около 500 домовладений.

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