В США завод полиэтилена охватил масштабный пожар, слышны взрывы: фото и видео ЧП
В городе Гранд-Прейри в американском штате Техас 19 августа произошел пожар на складах крупного завода по производству полиэтилена Poly America.
Возгорание случилось ранним утром, пишет USA Today. Кадры с места ЧП были опубликованы на странице NowThis в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. К тушению привлечены бригады спасателей из соседних городов.
Известно, что на заводе производятся мешки для мусора и другие пластмассовые изделия. В результате горения этих материалов выделяется токсичный дым. Местных жителей призвали держаться от места возгорания подальше.
Очевидцы сообщали, что слышали звуки взрывов возле складов. Причина возгорания выясняется.
Трансляция с места пожара:
Как сообщал OBOZREVATEL, масштабный лесной пожар в США, который возник ночью 13 августа в Национальном заповеднике Анджелес, уничтожил более 4 тысяч гектаров территории в Южной Калифорнии, став причиной эвакуации около 500 домовладений.