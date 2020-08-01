В США на выборах впервые можно будет проголосовать на украинском языке

В 2020 году на выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс, куда входит Чикаго и его пригороды.

Как сообщает "Голос Америки", такое решение одобрили в администрации округа. Украинский язык будет доступен на протяжении всех этапов на выборах всех уровней: как президентских, так и местных в Конгресс.

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать ", – рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая.

"Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках – вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведено на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам опроса, проведенного компанией SSRS, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает Дональда Трампа на 14%.