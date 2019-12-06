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6 декабря • обновлено в 16:51
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В США на военной базе произошла стрельба: первые подробности

1.2т
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В СШАна военной базе "Пенсакола" в штате Флорида произошла стрельба.

Как сообщает USA Today, на данный момент территория базы ВМС оцеплена силами военнослужащих и полицией, проводится спецоперация.

О возможных жертвах стрелка не сообщается. В сторону военной базы направлены три медицинских вертолета.

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Отмечается, что нападавший стрелок ликвидирован, не менее пяти человек госпитализированы. При этом Pensacola News Journal сообщает об 11 раненых.

Известно, что 6 декабря на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля.

На военной базе Pensacola, расположенной в округе Эскамбия, занято более 16 тысяч военнослужащих и 7 400 гражданских лиц.

Стрельба в США

Стрельба в США

Twitter Jennifer Munoz

Стрельба в США

Стрельба в США

Twitter Jennifer Munoz

Стрельба в США

Стрельба в США

Twitter Jennifer Munoz

Стрельба в США

Стрельба в США

Twitter Jennifer Munoz

Как сообщал OBOZREVATEL, в США временно закрывали объединенную базу ВМС Перл-Харбор - Хикем из-за стрельбы: три человека получили ранения, двое из них позже скончались. После этого стрелок покончил с собой.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Тег
стрельба
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
что-то часто такие новости стали появляться...
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