В США на военной базе произошла стрельба: первые подробности

В СШАна военной базе "Пенсакола" в штате Флорида произошла стрельба.

Как сообщает USA Today, на данный момент территория базы ВМС оцеплена силами военнослужащих и полицией, проводится спецоперация.

О возможных жертвах стрелка не сообщается. В сторону военной базы направлены три медицинских вертолета.

Отмечается, что нападавший стрелок ликвидирован, не менее пяти человек госпитализированы. При этом Pensacola News Journal сообщает об 11 раненых.

Известно, что 6 декабря на базе должна была состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля.

На военной базе Pensacola, расположенной в округе Эскамбия, занято более 16 тысяч военнослужащих и 7 400 гражданских лиц.

A life flight helicopter just pulled out of Baptist Hospital, at least two ambulances have arrived to the emergency room in the past 15 minutes. @weartv pic.twitter.com/WGUUWHqEOD

This is the scene outside of Baptist Hospital, several deputies are outside the emergency room door and I can hear several sirens. @weartv pic.twitter.com/H8N12EZKa9