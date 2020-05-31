В США на протестах появился Бэтмен: арестованы почти 2 тысячи человек

В Филадельфии (США), где продолжаются массовые протесты из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, среди демонстрантов заметили человека в костюме Бэтмена.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале косплеера под ником Bucks County Batman в воскресенье, 31 мая. На кадрах видно, как "Бэтмен" невозмутимо идет сквозь дым от сожженных машин. Собравшиеся, заметив его, начинают аплодировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Оказалось, что под костюмом был 43-летний Боб Гейл, известный многим как Bucks County Batman. Костюм Темного рыцаря обошелся ему в 12 тысяч долларов.

В США на протестах появился Бэтмен

На данный момент известно, что в Филадельфии около 13 полицейских пострадали во время беспорядков. Протестующие подожгли по меньшей мере четыре полицейских автомобиля. Также они разграбили магазин Apple и попытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.

Всего полиция США арестовала около 1700 человек в 22 городах страны в ходе массовых акций протеста. Б

Протесты в Филадельфии из-за смерти Джорджа Флойда

Протесты в Филадельфии из-за смерти Джорджа Флойда

Протесты в Филадельфии из-за смерти Джорджа Флойда

Как сообщал OBOZREVATEL, гибель 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе вызвала массовые беспорядки после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров прижал коленом ему шею. Задержанный говорил, что не может дышать, однако это не остановило полицейского. Флойд скончался в больнице 25 мая.

В некоторых штатах пришлось вводить специальное положение из-за столкновений протестующих с полицией.