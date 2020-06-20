В США на пляже выловили мешки с человеческими останками

В Сиэтле (штат Вашингтон, США) на пляже обнаружили несколько мешков с человеческими останками.

Как сообщает CNN со ссылкой на местный департамент полиции, находку заметили вечером 19 июня. В полицию поступил звонок об обнаружении на пляже подозрительного мешка, который источал неприятный запах. Прибывшие правоохранители нашли еще один пакет в воде. Внутри оказались останки человеческих тел.

По данному факту полиция Сиэтла начала расследование. Кому принадлежали найденные останки, пока неизвестно – это предстоит определить судмедэкспертам. Как именно мешки попали на место, где их обнаружили, пока тоже неясно: рассматривается версия о том, что на пляж их могло принести течением.

Сиэтл (штат Вашингтон, США)

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре возле парка Памяти и Примирения напротив автовокзала мужчина наткнулся на человеческие останки. Мужчина проходил мимо склона по тротуару и заметил, что в земле лежит предмет похожий на череп.