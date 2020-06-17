В США на месте убийства Флойда начали крестить и "исцелять" людей. Видео
В Миннеаполисе на месте, где полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, сотни людей собираются, чтобы поучаствовать в так называемых службах возрождения.
На этом месте даже установили "ванную для крещений", сообщает издание CBN News. Сама идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку. Он опубликовал видео "обряда крещения" в своем Facebook.
"Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила", – пояснил Каруку. По его словам, многие из тех, кто приходит на место мемориала, "вновь обретают надежду и цель в своей жизни".
Также он отметил, что это место священно из-за того, что там "находят мир люди всех цветов кожи". Представители религиозных собраний считают, что такие "службы возрождения" представляют собой новую форму протеста и утверждают, что там, где погиб Флойд, якобы происходят "чудеса".
Как сообщал OBOZREVATEL:
массовые протесты во многих городах США, которые сопровождались беспорядками, спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда.
Флойд скончался в результате кардиопульмонарного шока – остановки сердца и дыхания, который вызвали действия полицейского. Коп, задерживая мужчину, девять минут душил его шею коленом.
8 июня группа протестующих из движений Black Lives Matter и Антифа захватила центральную часть Сиэтла, объявив там "Автономную зону Капитолийского холма". Туда не пускали полицию, отрицая американскую власть.