В США на месте убийства Флойда начали крестить и 'исцелять' людей. Видео

В Миннеаполисе на месте, где полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, сотни людей собираются, чтобы поучаствовать в так называемых службах возрождения.

На этом месте даже установили "ванную для крещений", сообщает издание CBN News. Сама идея принадлежит местному пастору Чарльзу Каруку. Он опубликовал видео "обряда крещения" в своем Facebook.

"Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила", – пояснил Каруку. По его словам, многие из тех, кто приходит на место мемориала, "вновь обретают надежду и цель в своей жизни".

Также он отметил, что это место священно из-за того, что там "находят мир люди всех цветов кожи". Представители религиозных собраний считают, что такие "службы возрождения" представляют собой новую форму протеста и утверждают, что там, где погиб Флойд, якобы происходят "чудеса".

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