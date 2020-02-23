"Перевернутое" солнце: в США заметили странное природное явление. Фото

В штате Мичиган (США) над озером запечатлели восход солнца необычной формы.

Интересное явление 21 февраля заснял фотограф Nick Ulivieri. Фото появились в Facebook народного синоптика Игоря Кибальчича. На них видно перевернутое отражение солнца в воде.

Синоптик пояснил, что этот феномен является разновидностью нижнего миража (Inferior mirage), который возникает в случае неоднородной плотности воздушных слоёв.

Nick Ulivieri

По его словам, так самый нижний слой, примыкающий к водной поверхности озера оказывается гораздо теплее вышележащего воздуха, что влечёт за собой преломление световых лучей.

В результате, формируется нижнее перевёрнутое отражение Солнца, которое по мере подъёма светила постепенно "отрывается" от него и исчезает. По своей форме данный тип миража получил имя "Омега" из-за сходства с заглавной греческой буквой Ω. А Жюль Верн называл такой мираж "Этрусская ваза".

Nick Ulivieri

Nick Ulivieri

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае жители провинции Гебей около десяти минут наблюдали редкое природное явление, когда на небе было сразу три солнца.

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