В США на фоне протестов появилась инсталляция "Ода Путину". Фото

В американском Портленде, где сейчас проходят наиболее агрессивные акции движения Black Lives Matter, часто переходящие в массовые беспорядки, появилась инсталляция под названием "Ода Путину".

Живую статую сделали художники и актеры из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса с помощью местных коллег. Ее показали 3 августа на набережной перед парком Тома Макколла, сообщает Oregonlive (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, композиция представляет собой бойцов спецназа, которые затаскивают в автомобиль активиста Black Lives Matter. При этом на их фоне стоит фигура, похожая на президента США Дональда Трампа, и делает селфи.

Инсталляция "Ода Путину" в Портленде (США) (oregonlive.com)

Правда, такая инсталляция понравилась далеко не всем американцам. Некоторые назвали ее бессмысленной и безвкусной, которая "использует теорию заговора о сговоре с россиянами для разжигания страха".

Инсталляция "Ода Путину" (oregonlive.com)

А еще некоторые в США считают, что появление "Оды Путину" – это попытка переложить всю ответственность на "злых русских".

Часть инсталляции "Ода Путину" (oregonlive.com)

Напомним, что протесты в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойд, который погиб 25 мая в результате жесткого задержания копами в Миннеаполисе.

Инсталляция "Ода Путину" понравилась не всем американцам (oregonlive.com)

Реакция американцев (Twitter Jesse Crall)

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля полиция Сиэтла в штате Вашингтон (США) задержала по меньшей мере 25 участников протеста с зонтиками. Митингующие бросали в стражей порядка камни, бутылки и пиротехнику. При этом заявлялось, что администрация президента Дональда Трампа планирует направить в город дополнительные федеральные силы для разгона демонстрантов.