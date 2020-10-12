В США на 109-м году жизни умерла мать Джона Маккейна

Мать американского политика и государственного деятеля Джона Маккейна Роберта умерла в США в возрасте 108 лет.

Об этом сообщило Daily Mail. О случившемся стало известно после соответствующей записи в Twitter жены Маккейна Синди.

"С большой грустью я объявляю о смерти моей замечательной свекрови Роберты Маккейн. Я не могла и мечтать о лучшем образце для подражания или лучшем друге. Она присоединяется к своему мужу Джеку, сыну Джону и дочери Сэнди", – написала женщина.

Роберта Маккейн родилась в Оклахоме в 1912 году и была среди скорбящих на похоронах своего сына Джона в Национальном соборе Вашингтона. Ее видели утешающей внучку Меган, после того как Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года.

Роберта родила его в 1936 году, после того как в 1933 году вышла замуж за адмирала ВМС Джона Маккейна-младшего, одного из выдающихся военно-морских офицеров.

Помимо Джона, у нее были еще один сын Джо и дочь Сэнди, а также 12 внуков и 15 правнуков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 25 августа 2018 года, умер американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга.