В США мужчина на авто протаранил здание и устроил стрельбу: много жертв. Фото и видео

В городе Ред Блафф (Калифорния, США) во время стрельбы в распределительном центре компании Walmart убили двух человек.

Еще четыре человека получили ранения. Пострадавших доставили в местную больницу, передает KRCR news.

Сообщается, что нападавший сперва протаранил на авто здание. В результате чего начался пожар. Во время совершения преступления в здании находилось около 200 человек. Предварительно установлено, что стрелок вел огонь из полуавтоматического оружия.

Walmart KRCR news

Также подозреваемый вел огонь по прибывшим на место на место происшествия полицейским. Копам удалось ранить стрелка. Нападавшего доставили в больницу, его состояние неизвестно. Никто из полицейских не пострадал.

По словам сотрудника Walmart в Ред Блафф, стрелком был бывший сотрудник, которого уволили из компании. Нападавший мужчина якобы жил в четырех часах езды от места происшествия. По словам очевидцев, прозвучало около 50-60 выстрелов.

Стрельба в США Twitter\Michael Daly

Стрельба в США Twitter\Michael Daly

Стрельба в США Twitter\Michael Daly

Как сообщал OBOZREVATEL, в США авто влетело в толпу протестующих и началась стрельба.