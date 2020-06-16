В США мужчина 62 дня лечился от COVID-19 и получил за это миллионный счет

В США мужчина провел в клинике 62 дня, борясь с COVID-19, а после получил счет более чем на миллион долларов.

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Как сообщает The Seattle Times, 70-летний Майкл Флор провел в Шведском медицинском центре Иссакуа, что неподалеку от Сиэтла, 62 дня. В какой-то момент его состояние настолько ухудшилось, что медсестра даже держала телефон у его уха, чтоб Майкл в последний раз мог услышать родственников.

Однако он выздоровел и когда попал домой, то увидел счет в 1 122 501 долларов – внешне он напоминал книгу, так как занимал 181 страницу и включал в себя более 3000 позиций.

"Я открыл его и сказал: "Черт побери!", – рассказал Флор.

Мужчина говорит, что был готов к огромному счету и еще находясь в больнице постоянно повторял жене, чтоб та его вытащила, так как семейство не может себе позволить такие расходы.

Например, только плата за день нахождения Майкла в отделении интенсивной терапии была оценена в 9736 долларов. А день использования ИВЛ обходился в 2835 долларов.

В итоге стало известно, что почти все расходы на себя возьмет страховая компания мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке переболевшая COVID-19 женщина получила счет от больницы на сумму более 400 тысяч долларов.