В США медсестра потеряла сознание сразу после прививки против COVID-19. Видео

На Аляске в США медсестра потеряла сознание спустя 10 минут после того, как ей сделали прививку против коронавируса препаратом от Pfizer и BioNTech.

Это произошло прямо на пресс-конференции со СМИ, которые освещали вакцинацию в больнице Теннесси 17 декабря. Видео опубликовала ТВ-станция WTVC-9 (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах показано, как врачи ввели инъекцию медсестре Тиффани Довер. После она дала комментарий по этому поводу. Говоря на камеру, женщина почувствовала головокружение, а потом, извинившись, встала со стула и едва не упала на пол. Ее поймали врачи, стоявшие позади.

"Это просто поразило меня внезапно. Чувствовала себя немного дезориентированной, но теперь все хорошо, и боль в руке прошла", – сказала позже Довер.

Также она призналась, что на самом деле часто теряет сознание, когда чувствует боль.

"Для меня это обычное дело", – добавила медсестра.

Врачи поспешили заверить, что этот случай с обмороком не был связан с вакциной, произведенной Pfizer&BioNTech.

"Это реакция, которая может возникнуть очень часто с любой вакциной или прививкой. Мы хотели бы успокоить тех, кто видел это. Нет причин подозревать, что это вообще связано с вакциной", – подчеркнул медицинский директор отделения интенсивной терапии в больнице CHI Memorial (штата Теннеси) доктор Джесси Такер, который тоже получил вакцину.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), обморок может случиться после многих видов прививок и медицинских процедур, однако обычно он вызван болью или тревогой.

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