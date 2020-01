Трамп поддержал: в США люди вышли на массовый митинг с винтовками и пистолетами. Фото и видео

В Ричмонде, столице штата Виргиния (США), 20 января состоялся митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия.

По оценке полиции, на акцию пришли около 22 тысяч участников. Многие принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики, передает The Washington Post (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На месте сбора людей действовали усиленные меры безопасности, но акция прошла мирно: полиция сообщила только об одном аресте.

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

Отметим, митинг за легализацию ношения оружия организовало движение Virginia Citizens Defense League. Событие было вызвано намерением демократов, которые сейчас занимают большинство мест в Генеральной ассамблее Виргинии, ввести в штате новые ограничения на огнестрельное оружие.

Часть участников акции выразили поддержку президенту США Дональду Трампу. Он, в свою очередь, прокомментировал митинг в Twitter-аккаунте.

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

The Democrat Party in the Great Commonwealth of Virginia are working hard to take away your 2nd Amendment rights. This is just the beginning. Don’t let it happen, VOTE REPUBLICAN in 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020

Глава страны заявил, что демократы пытаются лишить американцев прав, предусмотренных Второй поправкой к Конституции США, и призвал голосовать за республиканцев.

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

Митинг в Виргинии в поддержку права на ношение оружия

2A Protesters in Virginia singing the Star Spangled Banner.



pic.twitter.com/1Zlr3yJf52 — Benny (@bennyjohnson) January 20, 2020

Richmond, Virginia was on high alert as thousands of armed gun-rights activists gathered around the state's capitol building to protest new gun-control legislation https://t.co/X6XmdMpPMs pic.twitter.com/mIjqxz3TFB — Reuters (@Reuters) January 20, 2020

It’s the Pledge of Allegiance https://t.co/aWl9sb0bkg — Dana Loesch (@DLoesch) January 20, 2020

This is what’s happening in Virginia right now. Trump’s America. #IStandWithVirginia pic.twitter.com/ewUfKrk6Qs — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 20, 2020

An attendee at the rally in Richmond Virginia dispels the media smears against rally-goers.



He says the media is mischaracterizing them, & that they are just law abiding citizens who want to advocate for their constitutional rights.#VirginiaRally

pic.twitter.com/Vp3bJX8eNi — Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) January 20, 2020

More pictures of people carrying rifles at the #VirginiaRally and more evidence that debunks the narrative that the rally is filled with racists and white supremacists. pic.twitter.com/V0jGLpKW2d — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 20, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее в столице Ливана Бейруте разгорелись новые акции в рамках так называемой недели гнева – митингов в знак протеста против банковского кризиса в стране

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!